Susan Sideropoulos: Nach GZSZ-Comeback - bleibt sie nun etwa fest dabei?

Die Freude bei den Fans war groß als bekannt wurde, dass Susan Sideropoulos in die GZSZ-Welt zurückkehren wird. Im Spin-Off der Daily-Soap "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" schlüpft die 42-Jährige zwar nicht wieder in ihre alte Rolle der Verena, die den Serientod bei GZSZ starb, sondern kehrt als ihre Doppelgängerin Sarah zurück und verdreht Serien-Partner Leon den Kopf. Gemeinsam kehrten sie nun sogar zu GZSZ nach Berlin in den Kolle-Kiez zurück. Uns verriet Susan jetzt exklusiv, wie es für sie und ihren Charakter Sarah in der Serie weitergehen soll.