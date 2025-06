Kurz vor dem Finale eskaliert alles: Wer ist raus bei "Kampf der Realitystars"-Folge 9?

Dass es auf der Zielgeraden besonders heftig zur Sache geht, zeigte sich schon in der letzten Folge. Vor allem zwischen Frank und Jens knisterte es – allerdings nicht vor Spannung, sondern wegen eines handfesten Streits. Als Jens ihm beinahe eine Nominierungs-Münze gab, platzte Frank der Kragen: "Du kleiner Wi**er, schleuderte er ihm entgegen. Jens ließ sich das nicht gefallen und forderte eine Entschuldigung. Doch Frank blieb uneinsichtig: "Ich war halt in dem Moment geladen, hab was gesagt, was ich auch so meinte." Das ließ Jens nicht auf sich sitzen – und konterte mit den Worten: "Kein Problem, kleiner Wi**er merkt sich’s."