Kurz vor ihrem Tod: Michelle Trachtenbergs rätselhafte Instagram-Posts

Am 19. Februar 2025 veröffentlichte Trachtenberg ihr letztes Instagram-Foto. Es zeigte sie in einem grünen Kleid bei der Premiere ihres Films "Killing Kennedy" im Jahr 2013. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Ich wollte wie die freche Tinkerbell aussehen #throwback ". Dieser Beitrag, der zunächst als harmloser Rückblick erschien, erhält nun eine tiefere Bedeutung.