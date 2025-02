Michelle Trachtenberg ist tot: Was zur Todesursache bekannt ist

Die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Trachtenberg, bekannt aus Serien wie "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl", ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Sie wurde am Mittwochmorgen, dem 26. Februar 2025, in ihrer Wohnung in Manhattan, New York, von ihrer Mutter leblos aufgefunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Behörden vermuten keine Fremdeinwirkung; die genaue Todesursache soll durch eine Autopsie ermittelt werden.