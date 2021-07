Lady Diana & Dodi Al-Fayed: Geheime Hochzeitspläne enthüllt - Das wusste bis jetzt niemand

Sie war damals die wohl berühmteste Frau der Welt. Kein Wunder also, dass Lady Diana es nach ihrer Scheidung von Prinz Charles schwer hatte, neue Männer kennen zu lernen. Normale Dates waren aufgrund des Medienrummels gar nicht möglich. Doch schließlich lernte die hübsche Blondine den ägyptischen Geschäftsmann Dodi Al-Fayed kennen und sorgte mit ihrer Beziehung für einen wahren Medienhype. Immer wieder gab es Gerüchte, um eine geplante Verlobung der beiden Verliebten.

Dies bestätigte nun auch der ehemalige Butler Paul Burrell, zu dem Lady Diana ein enges Verhältnis hatte. So heißt es laut "taff" in der Reportage "The Dark Side" von ihm: "Eines Tages sagte sie: 'Ich glaube, ich muss einen Mann finden, der so wie ich aus einer Dynastie kommt, so wie Jackie Onassis es damals gemacht hat.' Dann traf sie Dodi Al-Fayed. Er legte ihr den Himmel zu Füßen. Er kam aus einer Dynastie, sein Vater war Multimilliardär und sie besaßen all die Spielzeuge der Superreichen. Sie hatten Helikopter, Flugzeuge und eine Yacht. Sie dachte sich wohl, dass dieser Mann ihr genau den Lebensstil und die Sicherheit für ein erfülltes Leben bieten kann. (…) Die Prinzessin fand ihn attraktiv. Sie rief mich jeden Tag an, um mir von ihrem Tag und ihren Plänen zu berichten. Sie sagte: 'Du wirst nicht glauben, er überhäuft mich mit Geschenken, das ist traumhaft! So was habe ich noch nie erlebt! Er hat mir eine Kette, ein Armband und eine Uhr und Ohrringe geschenkt.' Ich sagte zu ihr: 'Na, du weißt ja, was als Nächstes kommt.' Sie fragte: 'Was denn?' - 'Ein Ring. Er wird dir einen Ring schenken.' Darauf sie: 'Meinst du wirklich?' Und ich: 'Ich bin sicher.'"

Und der Verdacht wird erhärtet, denn Zeugen zufolge soll der Geschäftsmann Dodi Al-Fayed einen Ring für Lady Diana in Paris gekauft haben, wie "taff" in der Reportage "The Dark Side" weiter aufgreift. Doch zur großen Verlobung ist es nicht gekommen. Die Liebe von Lady Diana und Dodi nahm ein abruptes Ende. Beide starben 1997 bei einem Autounfall in Paris. Und so wird es für immer ein Geheimnis bleiben, ob sich das Liebespaar wirklich die ewige Liebe geschworen hat...