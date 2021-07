Lady Diana: Die pikante Wahrheit über ihre Männer & ihre Affären

In den Jahren vor ihrem Tod lebte Prinzessin Diana in einer Beziehung mit dem ägyptischen Unternehmer Dodi Al-Fayed. "Dodi war ein sicherer Hafen für sie und ihre Jungen. Prinzessin Diana vertraute meinem Sohn und er bot ihr eine Schulter zum Anlehnen in einer für sie unruhigen Zeit in ihrem Leben", erklärte sein Milliarden schwerer Vater Mohammed Al-Fayed einst. Das Paar kam 1997 bei dem Autounfall im Pariser Alma-Tunnel gemeinsam ums Leben. Dodis Vater verließ wenige Jahre nach dem Tod seines Sohnes und der Prinzessin London, verkaufte sein dortiges Nobel-Kaufhaus "Harrods" und ließ sich in Monaco nieder. Von dort macht der Milliardär immer wieder mit alten Mordtheorien von sich reden. Bis heute fordert der 92-Jährige, dass der Fall neu aufgerollt und der schreckliche Unfall, der eine ganze Nation erschütterte, untersucht wird.