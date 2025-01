Lady Diana: Unvorhergesehene Wendung 28 Jahre nach ihrem Tod

Nun kam es jedoch anders, denn auch Harry hat sich mit dem Verlag News Group Media geeinigt. Von einer "substanziellen Entschädigung" ist die Rede, zudem bestand Harry auf eine öffentliche Entschuldigung.

Darin gesteht der Verlag "ernsthafte Verletzungen seines Privatlebens, einschließlich illegaler Praktiken, die durch Privatdetektive angewandt wurden, die für die "Sun" tätig waren".

Es ist dennoch verwunderlich, dass Prinz Harry sich auf diesen Vergleich eingelassen hat, schließlich hätte das Verfahren die Praktiken unter dem Dach der "Sun" und die konkreten Verantwortlichen enthüllt. Immerhin kam es nun, 28 Jahre nach dem Tod von Lady Diana, zu einer Entschuldigung. Vorher räumte der Verlag nämlich keinerlei Fehlverhalten ein.

Schon 2011 versprach Rupert Murdoch eine Entschuldigung, damals ging es jedoch um die mittlerweile eingestellte Zeitung "News of the World". Möglicherweise einigte sich Harry mit News Group Media hinter verschlossenen Türen aber auch darauf, dass Harry und Meghan zukünftig von den Reportern der "Sun" in Ruhe gelassen werden. An anderen Redaktionen, die es auf das Royal-Paar in den USA abgesehen haben, mangelt es natürlich nicht …

