Lamborghini-Landwirt Steffen: Er lässt sie "knöcheltief" im Mist stehen! Jetzt reist Hofdame Kathrin ab

Metzger Steffen bewirtschaftet einen kleinen Rinderhof in Bayern und hilft tatkräftig in der Familienmetzgerei mit. Der selbsternannte "Lamborghini-Bauer" möchte seine Liebste neben deftiger Wurst auch mit Spritztouren in seinem Sportwagen verführen. Doch schon das Kennenlernen am ersten Tag verläuft eher holprig. Weil Kathrins Koffer nicht in das Auto passt, muss die 39-Jährige am Bahnhof ausharren, bis der Bauer sie viel später als angekündigt endlich abholt.

Auch das Haus entpuppt sich als böse Überraschung. Obwohl ihr Besuch lange im Voraus angekündigt war und sogar von Kameras begleitet wird, tobt dort das blanke Chaos. Und auch die nächste Enttäuschung folgt sogleich. Der Raum, in dem die Hofdame schlafen soll, besteht nur aus einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl und einem Fernseher. Einen Kleiderschrank sucht Kathrin vergeblich. "Also mein Zimmer war irgendwie das Highlight. Weniger als wenig eingerichtet …", ärgert sich die 39-Jährige im RTL-Interview.