"Bauer sucht Frau" 2023: Das sind die Kandidaten

Bauer Siegfried: Mit 63 fängt das Leben an!

Bauer Siegfried führt in Hessen eine Bullenaufzucht und bewirtschaftet 18ha Grünfläche und 25ha Wald. Obwohl der 63-Jährige bald Rentner ist, kommt Faulenzen für ihn nicht in Frage. Im Gegenteil: Neben seiner Arbeit auf dem Hof ist er zweimal in der Woche im Schützenverein und geht regelmäßig Discofox tanzen. Auf eine aktive Partnerin hofft er nun bei "Bauer sucht Frau."