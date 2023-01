Lance Kerwin: Der Schauspieler stirbt mit 62 Jahren

Bereits im Kindesalter stand Lance Kerwin vor der Kamera. Durch seine Rollen in Filmen wie "The Loneliest Runner", "Salem's Lot" sowie der Serie "Emergency!", wurde er bekannt. Ende der 1970er Jahre wurde es dann ruhiger um Lance, bis er sich 1995 nach seiner Rolle in "Outbreak", für über 25 Jahre von der Leinwand verabschiedete. Letztes Jahr dann meldete er sich mit dem Film "The Wind & The Reckoning" allerdings wieder zurück.

