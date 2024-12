Lars Steinhöfel: Frisch verliebt! Dieser Hottie ist kein Unbekannter

Der Altersunterschied sei für beide kein Problem: "Lukas ist krass reif und bodenständig – er wirkt viel älter als er ist. Bei ihm kann ich 100 Prozent ich selbst sein", sagt Lars. Obwohl Lukas auf Instagram und Co. etwas anders rüberkommt, ist er im wahren Leben doch ein wenig ruhiger: "Ich bin eine Kunstfigur auf Social Media. Den wahren Lukas will da keiner sehen. Aber Lars hat mich so kennengelernt und mag mich, wie ich bin. Bei ihm kann ich ich selbst sein", stellt er klar.

Ob es mit den beiden wirklich klappt und sie nach der "intensiven Kennenlernphase" ein Pärchen werden, bleibt abzuwarten. Zu wünschen ist es ihnen!