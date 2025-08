Die beiden Freundinnen waren im Karakorum-Gebirge unterwegs, als das Unglück geschah. An der dritten Abseilstelle, so berichtet Marina, kam es zur Katastrophe: "Wir waren an der dritten Abseilstelle und haben uns abgeseilt, ich war schon an der nächsten Abseilstelle, Laura ist nachgekommen. Dann ging der Steinschlag los." Ein großer Felsbrocken traf Laura am Kopf und schleuderte sie gegen die Wand. Für Marina war sofort klar: Das war lebensbedrohlich. "Ich habe nach ihr gerufen. Für mich war klar, die einzige Möglichkeit, ihr zu helfen, ist, den Helikopter zu rufen."