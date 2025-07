Laura Dahlmeier ist tot - Was jetzt mit ihrer Leiche passieren soll

Was die Situation noch dramatischer macht: Laura Dahlmeier ist keine Anfängerin in den Bergen. Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin ist nicht nur topfit, sondern auch staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin – und engagiert sich seit Jahren aktiv bei der Bergwacht. In der Szene kennt man sie als diszipliniert, hochprofessionell und extrem sicherheitsbewusst.