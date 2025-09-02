Laura Maria Rypa: Große Ankündigung! "Ein neues Kapitel beginnt"

Bei vielen heißt es nach der Trennung erstmal "abzutauchen", sich von der Öffentlichkeit zu distanzieren. Manche färben sich die Haare – Laura macht es anders: Sie gibt richtig Gas und kündigte jetzt ihre neue Parfum-Marke an. Bereits im August 2024 konzipierte sie zusammen mit ihrem Team den Duft "Leano Romeo" der zu ehren ihres Sohnes "Leano" kreiert wurde.