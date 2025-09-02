Laura Maria Rypa: Große Ankündigung! "Ein neues Kapitel beginnt"
Laura strahlt nach der Trennung – und legt jetzt richtig los! Doch was steckt wirklich dahinter?
Laura Maria Rypa beim "Das Couchgespräch" mit Pietro Lombardi.
© Imago/pictureteam
Dass die Trennung von Pietro Lombardi (32) Laura Maria Rypa (29) zusetzt, hat die Influencerin zuletzt offen bei Instagram gezeigt. Doch so schwierig es gerade privat läuft, so gut geht es der jungen Mama beruflich.
Laura Maria Rypa: Das steckt wirklich hinter ihrem Strahlen!
Bei vielen heißt es nach der Trennung erstmal "abzutauchen", sich von der Öffentlichkeit zu distanzieren. Manche färben sich die Haare – Laura macht es anders: Sie gibt richtig Gas und kündigte jetzt ihre neue Parfum-Marke an. Bereits im August 2024 konzipierte sie zusammen mit ihrem Team den Duft "Leano Romeo" der zu ehren ihres Sohnes "Leano" kreiert wurde.
Ihre Fans sind hellauf begeistert und können es nicht mehr abwarten, die Duftexplosion selbst auszuprobieren. In Lauras Instagram-Story heißt es: "Mitte September beginnt ein neues Kapitel. Und das Schönste? Das ist erst der Anfang."
Laura Maria Rypa konzentriert sich auf ihre Karriere
In ihrem Post dazu heißt es: "Ein neues Kapitel beginnt … Ein Duft, ein Gefühl, ein Versprechen."
Damit setzt Laura Maria Rypa nun ein klares Zeichen und geht mit voller Kraft voraus, mit Blick auf die Zukunft und einer erfolgreichen Karriere. Sie zeigt damit, dass sie sich nach der Trennung nicht unterkriegen lässt und sich nun voll und ganz auf ihre Kinder und die Karriere konzentrieren will!
Gut möglich, dass es nicht bei einem Duftexperiment bleiben. Vielleicht überrascht sie uns ja schon bald mit dem ein oder anderen Make-up-Produkt! Was genau die Influencerin als Nächstes geplant hat, werden die Fans sicherlich schon bald erfahren.