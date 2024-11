Laura Maria Rypa: "Ich kann es selbst kaum glauben..." – Sie teilt ein sehr emotionales Video

"Ich kann es selbst kaum glauben, wie sehr sich mein Leben in den letzten Jahren verändert hat besonders in den letzten zwei. Von einem Kapitel ins nächste, und jetzt stehe ich hier, als zweifache Mama und könnte nicht glücklicher sein", schreibt sie total gerührt. Und weiter: "Diese Reise hat mir so viel Kraft und Stärke gegeben und jeden Tag entdecke ich neue Seiten an mir, die meine Kinder in mir wecken. Sie zeigen mir, was bedingungslose Liebe bedeutet und wie erfüllend es ist, jemanden so tief im Herzen zu tragen." Sie ist einfach unendlich dankbar "für all die kleinen Momente, die großen Herausforderungen und das unglaubliche Glück, das diese Rolle mit sich bringt."

Die Follower freuen sich sehr für ihr Idol und schenken ihr zahlreiche Herzchen unter dem Post. "Das stimmt, Familie ist das wichtigste", stimmen sie ihr zu.

