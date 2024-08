Laura Maria Rypa: "Ich vermisse die 3" - Sie musste ihre Hunde weggeben

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob Laura Maria aktuell noch mit ihren Hunden spazieren geht. Die Influencerin verrät, dass sie Mia, Akira und Prince vorerst an einen Hunde-Walker abgegeben hat. "Auch, wenn alle super an der Leine laufen, brauchen sie dennoch extrem viel Auslauf, was ich allerdings aktuell nicht umsetzen kann", erklärt sie. "Ich muss mich bis zur Geburt schonen und für meine Hunde will ich nur das Beste. Vor allem, wenn die zwei Großen nicht genug ausgelastet werden, drehen die irgendwann durch. Ich vermisse die drei wirklich sehr, aber sie sind bestens aufgehoben!"

Das Risiko einer Überbelastung und Frühgeburt möchte Laura Maria selbstverständlich nicht eingehen. Sie verrät, dass sie derzeit auch nicht einschätzen kann, wann ihr kleiner Liebling das Licht der Welt erblicken wird. "An manchen Tagen denke ich, er kommt in den nächsten Tagen. Aber dann gibt es wieder Tage, wo ich das Gefühl habe, dass er sogar erst nach der 40. Schwangerschaftswoche kommt", gesteht sie lachend.

Die Hauptsache ist, dass Laura Maria und ihr Baby wohlauf sind. Und sobald sich die Lage beruhigt hat, kann sie auch ihre geliebten Hunde endlich wieder in die Arme schließen ...