Laura Maria Rypa kann aufatmen: Überraschendes Baby-Update von der Schwangeren

"Wie ihr sehen und hören könnt, bin ich wirklich sehr erleichtert. Wir waren jetzt gerade beim Frauenarzt und es sieht alles gut aus", berichtet Laura Maria ihren Fans. Zwar sei eine Frühgeburt noch nicht ganz ausgeschlossen, doch die Ruhe habe sich trotzdem bezahlt gemacht. "Dadurch, dass ich mich viel ausgeruht habe, viel geschont habe, ist sogar wieder mein Gebärmutterhals länger geworden", erzählt sie.

Endlich können Laura Maria und Pietro Lombardi (32) aufatmen! "Der Kleine wächst. Der Kleine wiegt entsprechend seiner Woche. Also ich hoffe, dass es wirklich so weiter geht, weil dann ist vielleicht der Kleine sogar erst in der 40. Woche da", sagt die 29-Jährige erleichtert. Eine Nachricht, die auch ihre Fans sehr glücklich machen dürfte!