Laura Maria Rypa spricht Klartext: "Tage und Nächte lang geweint"

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von Laura wissen: "Hattest du mal Depressionen, vor allem nach den Geburten?" In ihrer Antwort zeigt sich die zweifache Mutter offen und reflektiert: "Was heißt Depression? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was es für eine Zeit nach der Geburt war", erklärt sie. "Ob es an meinen Hormonen lag, ob es eine Depression war, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es mir die ersten Wochen nach der Geburt überhaupt nicht gut ging." Laura beschreibt die Anfangsphase mit ihrem zweiten Kind als "alles andere als leicht" und gesteht, dass sie lange nicht darüber gesprochen habe. Der Grund dafür sei eine "Mischung aus Angst und Unsicherheit" gewesen.