Laura Maria Rypa & Pietro Lombardi: Heimliche Hochzeit kurz vor der Geburt?

Bevor sie mit der Fragerunde beginnt, versichert Laura Maria ihren Fans, dass es keinen Anlass zur Sorge gibt. Sie habe einfach noch sehr viel zu erledigen, bis ihr Baby kommt. "Und es ist auch schön, einfach mal eine Pause zu machen", gesteht sie. "Ihr seid einfach nur toll und deswegen freue ich mich auch schon, in ein paar Wochen wieder da zu sein."

Und dann geht es auch schon los! Ein Fan will wissen, ob Laura Maria und Pietro schon verheiratet sind. "Nein", antwortet sie lachend. "Pietro hat letztens in den Kommentaren einen kleinen Scherz gemacht und es wurde direkt ernst genommen. Wir hatten sogar Presseanfragen." Eine heimliche Trauung hat es also nicht gegeben!

Ein weiterer User möchte in Erfahrung bringen, ob Laura Maria ihre Kinder im Netz zeigen wird. "Ist erst mal nicht geplant", verrät sie. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wenn sie zum Beispiel 16 sind, aber vielleicht auch nie. Ich habe zurzeit keine genaue Antwort darauf."

Jetzt ist erst einmal Sendepause angesagt. Nach der Geburt wird Laura Maria sich bestimmt wieder bei ihren Fans melden ... und zu gegebener Zeit wird es bestimmt auch das langersehnte Hochzeits-Update geben!