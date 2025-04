Laura Maria Rypa: "Zu viel schiefgelaufen" - Sie muss ihre Reise vorzeitig abbrechen

So hat Laura Maria Rypa (29) sich das nun wirklich nicht vorstellt. Eigentlich hatte sie eine entspannende Kreuzfahrt mit ihren Söhnen geplant und wollte mal so richtig die Seele baumeln lassen. Doch am Sonntag teilt sie ihren Instagram-Fans aufgebracht mit, dass sie die Reise vorzeitig beenden musste. Anscheinend sind so viele Dinge schiefgelaufen, dass es einfach keinen Grund mehr gab, zu bleiben ...