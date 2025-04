Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Getrennter Urlaub! Das steckt wirklich dahinter

In den vergangenen Monaten war so einiges im Hause Lombardi/Rypa los. Los ging es mit einem Polizeieinsatz und Gewaltvorwürfen, über eine verschobene Hochzeit, bis hin zu einer Unterlassungsklage von Pietro Ex Sarah Engels (32) an Laura.

All das könnte darauf hindeuten, dass Laura und Pietro tatsächlich noch immer in einer Krise stecken und durch einen getrennten Urlaub ein wenig Abstand voneinander gewinnen möchten. Doch wie Pietro jetzt in seiner Instagram-Story aufklärt, gibt es einen ganz banalen Grund, warum Laura nicht mit in der Türkei ist.