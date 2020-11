Laura Müller: Bittere Abrechnung! Jetzt platzt die Bombe in Florida

Vielleicht dachte Michael Wendler (48) ja wirklich, dass er alles ganz einfach wieder in Ordnung bringen könnte. Nach seinem Corona-Skandal, der Flucht nach Florida, dem Bruch aller Verträge und der Klageflut von seinen bisherigen TV- und Werbepartnern war ihm wohl klar geworden, was er angerichtet hatte: Nicht nur die eigene Karriere ruiniert und sich komplett ins Aus geschossen, sondern auch seine Laura hat er mit in den Abgrund gerissen!

Ihre Influencer-Jobs sind futsch, ihr Comeback-Versuch – eine Insta-Werbung für Fake-Wimpern – ist kläglich gescheitert: Der Hersteller wurde von einem Shitstorm Stärke zwölf überrollt, Laura selbst wüst beschimpft. Die totale Pleite wie auch das Ehe-Aus wohl nur eine Frage der Zeit. Also, was tun?

Dem Wendler geht das Geld aus

Ende vergangener Woche griff der Wendler erneut zum Handy. Aber diesmal, um in einem über elf Minuten langen Video öffentlich zu Kreuze zu kriechen! Und zwar auf Instagram, jener Plattform, auf der er doch eigentlich nie wieder auftauchen wollte. Stattdessen hatte er es vorgezogen, sich auf Telegram mit anderen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern zu tummeln.

Alles Schnee von gestern? Egal! Jetzt also wieder Instagram: Hier versuchte er, alles kleinzureden, entschuldigte sich schleimig bei seinem Ex-Arbeitgeber RTL, wollte auf einmal sogar nicht mal mehr ein Corona-Leugner sein. Doch dann wieder die Wendler-Wende: Michi verkündete, dass unter Donald Trump die Pandemie „beendet“ werde, und kündigte an, auf einmal doch wieder nach Deutschland kommen zu wollen – sogar noch „in diesem Jahr“! Träumte sogar schon wieder von Konzerten, bei denen man sich hoffentlich wiedersehen werde…