Laura Müller: Bitteres Erwachen! Sie ist in einer Sekte gefangen

Der Wendler-Wahn hat deutlich Sekten-Züge angenommen: Er sieht den Weltuntergang nahen, kapselt sich in den USA immer mehr ab. Und verliert jeden Bezug zur Realität: Begnügte sich der 49-Jährige zu Beginn der Pandemie noch mit der Rolle des radikalen Corona-Leugners, trommelt er jetzt über den Messenger-Dienst Telegram fleißig für Survival- und Selbstschutz-Produkte, von Stromaggregatoren bis Elektroschocker, die im Fall einer Apokalypse das Überleben sichern sollen.

Besonders bedenklich: Die beworbenen Produkte werden vom umstrittenen deutschen Kopp-Verlag vertrieben, der dem Sänger für dessen Bemühungen laut "Closer" bereits über 145.000 Euro überwiesen haben soll – was ein weiterer Beleg für die immer tiefere Verstrickung des Wendlers in die Verschwörer-Szene wäre.

Und Laura? Zieht sich mehr und mehr zurück. Nachdem das Paar nun auch noch von Florida in den ländlich-provinziellen US-Bundesstaat Kansas zieht, ist der Traum vom glamourösen Leben wohl endgültig geplatzt. Ihr Leben scheint sich nur noch um Michael zu drehen, der wiederum voll und ganz in seiner neuen "Religion" aufzugehen scheint – einer Art Verschwörungs-Sekte, in der nun wohl auch Laura gefangen ist...