Laura Müller: Jetzt droht ihr der Knast und die Abschiebung

Wendlers Trick: Ihre Einnahmen laufen bislang alle über die Plattenfirma, die seiner Tochter Adeline (20) gehört. Von August 2019 bis September 2020 soll Laura rund 250 000 Euro verdient haben.

Und auch auf der Plattform „OnlyFans“ zeigt sie sich nur gegen eine Gebühr oben ohne. Zudem wurden die Aufnahmen in der Öffentlichkeit gemacht! Das ist in Florida verboten. Aber die Behörden kamen ihnen nun auf die Schliche! Und einmal im Visier der Polizei – gibt es so leicht kein Entkommen. Allein für die Nackedei-Fotos droht Laura ein Jahr hinter Gittern!