Laura Müller: Letzter Ausweg Porno? Sie bekommt ein unmoralisches Angebot

Ausgerechnet der Porno-Darsteller Manuel Stallion will der Beauty unter die Arme greifen. Er bietet ihr 100 000 Euro für ein Porno-Casting.

"Die aktuellen Ereignisse rund um Michael Wendler haben mich auf die Idee gebracht. Laura ist jung und verliebt in ihren Mann, aber sie realisiert nicht, dass er seine und ihre Zukunft gerade für einen dämlichen Telegram-Kanal ruiniert", so der 39-Jährige gegenüber BILD. Er ist überzeugt davon, dass Laura den Luxus liebt. "Den könnte sie mit Pornos leicht selbst finanzieren und bräuchte keinen Wendler mehr, der ihr sein letztes Geld opfert, um sie bei Laune zu halten – oder sich eventuell sogar an ihr bereichert, wenn das eigene Konto leer ist."

Mit Nacktheit hat die junge Frau jedenfalls kein Problem. Schließlich ließ sie schon für den Playboy die Hüllen fallen. Doch ob sie wirklich noch einen Schritt weiter gehen würde, ist wohl eher fraglich...

