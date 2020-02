Laura Müller: Liebes-Schock! Sie braucht den Wendler nicht mehr

Reddit this

Von wegen schönes Anhängsel! Damit hat der Wendler wohl nicht gerechnet: Seine Laura Müller hängt ihn in Sachen Karriere inzwischen mühelos ab. Und das hat Konsequenzen…

Man will fast sagen: Die Kleine wird erwachsen. Trotz zahlloser Hasskommentare biss sich Laura Müller tapfer durch. Sie wurde ein begehrtes Werbegesicht auf , schaffte es auf das Cover des „ “ und jetzt sogar zu „Let’s Dance“. Ein Ritterschlag, denn für die -Show stehen viele Schlange.

Lässt Laura den Wendler jetzt sitzen?

Wie es zu dieser bemerkenswerten Entwicklung kam? Das kann sich selbst der Wendler nicht erklären. „Das ist total verrückt, weil Laura performt ja überhaupt nicht, die ist ja nur Laura, die ist keine DJane und keine Sängerin“, wundert er sich. Und ergänzt in ihre Richtung: „Du machst eigentlich nichts. Du bist mega-bekannt, das ist schon verblüffend.“

Nach kurzem Überlegen fügt er hinzu: „Muss wohl an mir liegen.“ Ja, selbstbewusst ist er, der Michael. Dass seine junge Freundin gerade dabei ist, ihn mit Vollgas zu überholen, scheint er nicht wahrhaben zu wollen. "Closer" weiß aber: Lauras neues Management hat Großes mit ihr vor. Weg von der „Freundin von“ hin zur eigenen Marke. 2020 soll ihr Jahr werden. Um wirklich den Durchbruch zu schaffen, ist der Wohnsitz in Florida aber wohl eher hinderlich, da stellt sich jetzt die Frage: Karriere oder Liebe? Zwar betont Laura immer wieder, wie sehr sie ihren Micha mag. Doch irgendwann kommt auch ihr die Einsicht, dass er ihr auf Dauer eher zum Klotz am Bein wird…