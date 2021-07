Laura Müller: Michael ist sprachlos - Sie hat den Absprung geschafft

Laura wagt einen Neuanfang

Auf dem offiziellen Profil von Laura bleibt es weiterhin ruhig. Dafür wird sie auf dem Account ihres Vierbeiners jetzt zur Hunde-Influencerin! Dort hat sie ihre Fans dazu aufgerufen, ihr Fotos von ihren Hunden zuzuschicken. "Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Zuschriften. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Wir fangen heute direkt an, und zwar mit Chihuahuas. Und ich gebe wirklich mein Bestes, so viel wie möglich zu posten", so Laura. Anschließend postet sie zahlreiche Hunde-Aufnahmen, die sie von ihren Followern bekommen hat.