Laura Müller: Schock-Fotos! Liebt sie den Wendler nicht mehr?

Während sich Laura und der Wendler auf als dauerkuschelndes Pärchen inszenieren, ist in der Realtität die Luft raus. Egal ob beim Luxus- -Shopping in Köln oder in der -Show „Let’s Dance“ – kaum fühlen sich die beiden unbeobachtet, entgleisen ihnen die sonst so verliebten Gesichtszüge.

Woran liegt’s? Da ist zum einen Lauras Tanzpartner (41). Mit ihm versteht sie sich blendend. Einen Hang zu älteren Männern hat sie ja. Und bei ihren Auftritten und Proben kommen sie sich ganz, ganz nah. Durch die beruflich bedingte Innigkeit gingen in den vergangenen zwölf Staffeln schon mehrere Beziehungen in die Brüche.

Kriselt es bei Laura Müller und dem Wendler?

Zum anderen tritt („Sie liebt den DJ“) immer mehr in Lauras Schatten. In den sozialen Medien hat sie fast doppelt so viele Follower wie er. Sollte sie gar bei „Let’s Dance“ gewinnen, ist sie der Star und er das Anhängsel. Kein Wunder, dass der Sänger Laura im Vorfeld von der Teilnahme abgeraten hat. Denn nun muss er stillhalten, während Laura an ihrer Karriere bastelt. Ein schwerer Rückschlag für den Möchtegern-Macho. Seine Ex-Frau (49) unterwarf sich ihm, hielt sich im Hintergrund, stand sogar für seine Millionen-Schulden ein. Laura hat es dagegen faustdick hinter den Ohren. Dass sie dem Wendler einen Teil ihrer Promi-Gagen als Provision abgeben muss, wird sie sich auch nicht mehr lange gefallen lassen. Zeichnet sich hier in Köln das Ende dieser ungewöhnlichen „Liebe“ ab? Gut möglich!