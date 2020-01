Laura Müller: So heiß sind ihre "Playboy"-Fotos!

Michael Wendlers Teenie-Freundin Laura Müller zieht blank! Die 19-Jährige ist in der aktuellen Ausgabe des "Playboys" komplett hüllenlos zu sehen. Auf Mallorca entstanden die erotischen Fotos. Was Michael dazu sagt? "Nach der Anfrage des Magazins habe ich natürlich auch Michael gefragt, was er davon hält, wenn mich ganz Deutschland nackt sehen kann", erzählt sie der "BILD"-Zeitung. Der Schlagerstar hat sie von Anfang unterstützt. "Er war nicht eifersüchtig." Bei dem Shooting auf Mallorca war Michael die ganze Zeit an seiner Seite.

Laura Müller zeigt sich komplett nackt

Auf gibt Laura den Fans jetzt einen Vorgeschmack, was sie im neuen " " erwartet. Sie veröffentlicht sowohl das Cover, als auch einen kurzen Clip von dem Shooting. "Ich bin so unendlich stolz und überglücklich PLAYBOY COVER der aktuellen Februar Ausgabe 2020 sein zu dürfen", freut sich Laura. "Der Playboy steht für mich für ästhetische, stilvolle, erotische und professionelle Bilder und mit dieser Zusammenarbeit ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin so dankbar dafür."

Laura Müller: "Ich möchte anderen Frauen Mut machen"

Bereuen tut Laura die freizügigen Fotos nicht. Im Gegenteil. "Ich habe mich selten so wohl in meiner Haut gefühlt, wie bei dem Shooting auf Mallorca und möchte auch anderen Frauen damit MUT machen: Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euren Körper lieben, denn so wie ihr seid, seid ihr einzigartig und besonders."

