Laura Müller: Nackt-Skandal! Sie zieht sich für den "Playboy" aus

Seitdem bekannt wurde, dass Laura Müller und Michael Wendler ein Paar sind, ist die 19-Jährige aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken. Jetzt die nächsten ...

Laura Müller zieht blank

Laura Müller zieht sich laut " Exclusiv" für die kommende Ausgabe des Männermagazins " " aus. Am Donnerstag erscheint das Heft. Fast zeitgleich mit dem Start der neuen Staffel von das " ", in der auch Michaels Ex dabei ist.

Claudia Norberg: Sie enthüllt die Wahrheit über Laura Müller!

Michael Wendler verhinderte Laura Müllers "Dschungelcamp"-Teilnahme

Ursprünglich sollte auch Laura am Lagerfeuer sitzen. Doch Michael war dagegen. "Meine Laura geht nicht in den Dschungel", stellte er auf klar. Es habe tatsächlich eine Anfrage der Produktionsfirma gegeben, doch Laura habe sich dagegen entschieden. Michael wolle Laura lediglich vor schlechten Camperfahrungen schützen, die er im australischen Busch gemacht hatte. Doch das war angeblich nicht die ganze Wahrheit. Laut der "BILD"-Zeitung soll Michael die Auflösung von Lauras Vertrag gefordert haben, weil seine Ex auch in den australischen Busch zieht.

Ist Laura Müller schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: