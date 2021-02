Laura Müller & Calvin Kleinen: Liebes-Outing! Er ist ihr neuer Märchenprinz

Calvin widmet seiner Traumfrau sogar einen kompletten Song. "Mit dir auszugehen, wär für mich wunderschön. Ich bin dein Märchenprinz, lass diesen Affen stehen", rappt er u.a. in dem Text. Doch damit nicht genug! Für das Musikvideo hat Calvin einen kompletten Raum mit Laura-Bildern gepflastert. Er sitzt mit ihrem Double bei einem romantischen Dinner und überrascht sie sogar mit einem Verlobungsring. Am Ende des Clips vergnügt sich Calvin alleine mit ihrer Playboy-Ausgabe unter einer Decke. Ob Laura und "Schatzi" Michael wohl so begeistert von diesen Aufnahmen sind? Fraglich...

