Laura Müller & Michael Wendler: Jetzt kommt es noch schlimmer!

"Die soll eine Ausbildung machen und ordentlich arbeiten gehen wie andere Mädchen ihres Alters auch!", schlägt ein User vor. Und ein anderer kommentiert: "Wieso kommt das Mädel nicht einfach wieder zurück nach Deutschland und macht ihr Abitur fertig. Ihr Cinderella-Traum ist vorbei." Vielleicht keine schlechte Idee, doch Laura dürfte wohl noch eine Weile brauchen, um sich von ihren VIP-Vorstellungen endgültig zu verabschieden. Irgendwie verständlich, denn wer will schon als Azubi ackern oder noch mal die Schulbank drücken, wenn er schon vom Luxusleben gekostet und sehr viel Geld verdient hat? "Was in Zukunft passiert, was wird, das steht alles in den Sternen", orakelte die damals 18-jährige Schülerin Laura in einem ihrer ersten Interviews. An dem Wahrheitsgehalt dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert. Nur eins dürfte ziemlich sicher sein: Aus einem Promidasein in Saus und Braus wird so schnell wohl nichts mehr...