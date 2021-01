Name: Laura Steinert

Alter: 25 Jahre

Herkunft: Berlin

Beruf: Tätowiererin

Krasse Ausraster, intime Sex-Talks und flotte Dreier-Angebote, von der ersten Minute an, geht es in der nagelneuen TVNOW-Show „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ heiß her. Sieben mehr - oder auch weniger - prominente Pärchen liefern sich einen heftigen Kampf um 100.000 Euro. Insbesondere DSDS-Star Daniele Negroni lässt dabei kein Tabu-Thema aus. Seine Freundin Laura Steinert muss bei der Blamage machtlos zusehen. Doch wie lange macht die tätowierte Berlinerin den Zirkus noch mit?