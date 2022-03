Laurel Goodwin: Die Schauspielerin ist tot!

Den meisten Film-Fans wird Laurel durch ihre Rolle in "Girls! Girls! Girls!" an der Seite von Elvis Presley bekannt sein. Außerdem war sie in dem Science-Fiction-Film "Der Käfig" und dem Pilotfilm der Serie "Raumschiff Enterprise" zu sehen. 1971 hängte Laurel jedoch ihre Schauspiel-Karriere an den Nagel und arbeitete fortan hinter der Kamera. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Walter Wood produzierte sie beispielsweise den Streifen "Der rasende Gockel" mit Burt Reynolds und Loni Anderson.