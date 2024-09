Lavinia Nowak verrät: So hart war das Training für ihre Rolle der Katarina Witt

Eine Person, die seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steht zu verkörpern, war für Lavinia eine große Herausforderung, wie sie uns erzählt. Sich darauf vorzubereiten, war ein langer Prozess für die Schauspielerin. Angefangen hat sie aber natürlich mit sehr viel Eislauftraining: "Ich hatte sehr, sehr viel Training. Sehr viel Eislauftraining und Balletttraining", sagt Lavinia. "Dann habe ich mir viele Videos von Katarina angeguckt, habe ihr Buch gelesen und auch durch Gespräche mit ihr versucht, mir ein Bild von dieser Person zu machen, die ja jeder kennt. Ich wollte mir ein Bild von ihr hinter medialen Maske machen, um zu gucken, was möchte ich erzählen. Was berührt mich an ihr? Was möchte ich dem Zuschauer weitergeben?" Lavinia war schnell klar, dass sie Katarina Witt nicht kopieren will, sondern "dem Publikum eine Seite zu präsentieren, die sie vielleicht noch nicht kennen."

Neben der intensiven Vorbereitungsphase durch Videos und Dokus über Katarina Witt schauen und ihre Biografie lesen, hat Lavinia die frühere Olympiasiegerin auch getroffen, um sich persönlich austauschen zu können: "Persönlich getroffen habe ich Katarina tatsächlich erst gegen Ende meiner fünfmonatigen Vorbereitungsphase. Das war wirklich total schön, mit ihr zu sprechen. Unsere ersten Treffen waren über Zoom und da hat mich Katarina auch zum ersten Mal gesehen und hat sich total gefreut. Sie meinte sofort: 'Das ist ja unglaublich, du siehst wirklich aus wie ich früher'."