Lavinia Wollny: Großes Drama um Baby Haylie!

Ein No Go für ihre Follower*innen! In Netz häufen sich Kommentare wie "Pre ist laut Kinderarzt immer noch das Beste" und "Warum hast du sie direkt auf 1er umgestellt? Im Krankenhaus wird ja so lang wie möglich Pre empfohlen." Als eine Userin auch noch die Marke ihrer Nahrung kritisiert, platzt Lavinia der Kragen. "Das mag sein, nicht böse gemeint. Aber ich gebe meiner Tochter das, wo ich denke, es ist das Beste für sie. Und da lasse ich mir auch von niemandem reinreden, dass ich es schlecht mache oder sonst was", stellt sie klar. "Ich weiß, ich mach es gut und meine Tochter ist glücklich so!"

