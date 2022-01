Sarafina Wollny: OP-Drama um Zwillinge – So geht es Emory & Casey

Gemeinsam mit ihren Zwillingen wohnen Sarafina Wollny und Peter seit ihrer Rückkehr aus der Klinik weiterhin in ihrer kleinen Wohnung im 800 Quadratmeter großen Wollny-Haus in Ratheim. Ein Umzug ist in naher Zukunft erstmal nicht geplant, ganz zur Freude der frischgebackenen Oma Silvia Wollny, die ihre Enkelkinder mit Vorliebe um sich schart. Ob beim Windeln wechseln oder Füttern, die elffache Mutter greift Sarafina und Peter mit ihrer Babyexpertise stets unter die Arme. Für alle drei also eine echte Win-Win-Situation!