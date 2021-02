Lavinia Wollny über ihren Papa Dieter Wollny: "Mit so Leuten will ich nichts zu tun haben."

Zu einer ist der Kontakt auf jeden Fall abgebrochen: Lavinia Wollny. Die wurde nun in einer Fragerunde bei Instagram gefragt, warum sie keinen Kontakt zu ihrem Vater und ihrem Bruder Jeremy Pascal Wollny habe.

Ihre Antwort ist eindeutig: "Hat seine Gründe. Sag ehrlich, richtig unnötig diese Frage. Mit so Leuten will ich nichts zu tun haben." Die 21-Jährige hat mit den beiden Männern offenbar komplett abgeschlossen, will sie nicht mehr in ihrem Leben haben. Und es ist in Ordnung für sie.

Schon nach der Trennung zwischen Silvia und Dieter stellte sich Jeremy Pascal auf die Seite seines Vaters. Zwischendurch hat er sich seiner Mama aber wieder angenähert. Doch heute hat er keinen Kontakt mehr mit Silvia und Co. Wieso? Das wissen wohl nur die Wollnys selbst...

Silvia Wollny hat ein 12. Kind. Alle Informationen dazu gibt es im VIDEO: