"Law & Order"-Star Richard Belzer ist tot

Richard Belzer gehörte zu den erfolgreichsten Seriendarstellern in den USA. 1996 ergatterte er die Rolle des Detective John Munch bei "Law & Order" und wurde schnell zum Kult. In über 300 Folge war wer in der beliebten Serie zu sehen. Erst 2016 war Schluss.

Doch der Schauspieler konnte auch in anderen Produktionen strahlen. So spielte er in Filmen wie "Scarface" oder "Fame" mit. Und stand auch für Serien wie "Miami Vice", "Akte X" oder "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" vor der Kamera.

Von diesen Stars mussten wir uns im Jahr 2022 verabschieden: