Le Galliard: Box-Star stirbt mit 31 Jahren an Corona!

Auch ihr ehemaliger Box-Club meldet sich zu Wort. "Wir sprechen ihren Angehörigen unser Beileid aus und teilen ihre Trauer. Danke für alles, Julie, du bist und bleibst in unseren Herzen. Dein großes Lächeln wird immer in der Halle Fernand Poirson schweben", heißt es in einem Statement. Trotz Impfung hatte Julie Le Galliard einen schweren Verlauf. Laut der Zeitung "Le Parisien" soll sie zwei Monate auf der Intensivstation gelegen haben. Zwischendurch musste man sie an der Luftröhre operieren und lag deshalb sogar kurzzeitig im Koma.

