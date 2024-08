Leah Remini: Scheidung nach 21 Jahren! Der "King of Queens"-Star macht Schluss

Obwohl die beiden sehr traurig über die Entscheidung sind, wollen sie auch weiterhin respektvoll miteinander umgehen. "Wir sind seit so vielen Jahren beste Freunde. Wir feiern immer noch gemeinsam Feiertage, schauen gemeinsam unsere liebsten Fernsehsendungen und treffen uns als Familie", so Leah und Angelo. "Unsere Bindung ist immer noch stark – sie hat sich nur zu etwas anderem entwickelt. Wir denken, dass eine Ehe, die so lange gedauert hat und so viele schöne Erinnerungen hervorgebracht hat, insbesondere die Erziehung unserer unglaublichen Tochter, ein Grund ist, zu feiern. Aus unserer Sicht war diese Ehe ein großer Erfolg. Und jetzt freuen wir uns darauf, noch mehr schöne Momente zu schaffen – nur auf eine andere Art und Weise."

Jetzt wollen die beiden sich voll und ganz auf ein neues Lebenskapitel konzentrieren ...