Lena Gercke: Beziehungszoff! Liebeskrise vor den Feiertagen!

Schön! Nur das Riesending an seinen Platz im ersten Stock zu schleppen, war offenbar alles andere als ein Fest. Der Baum war bockig – und Dustin über die Spur der Verwüstung not amused: "Ich bin wirklich richtig sauer", wetterte er gegen Lena, während er die entstandenen Schäden gleich mal auf einem Instagram-Video dokumentierte. "Wie bist du auf die bekloppte Idee gekommen, diesen Baum zu bestellen? Wie kommst du darauf?! 300 Kilo, der hat das ganze Haus kaputt gemacht!" Dustin konnte sich gar nicht mehr beruhigen! Dann postete er Aufnahmen der leise rieselnden Nadeln und den Spuren an den Wänden. "Alles zerkratzt, alles voll mit Nadeln, ich am A****! Wo soll der Baum denn jetzt stehen? Da ist der Raum ja voll!"

Oje, stille Nacht klingt anders… Zum Glück blieb Lena locker, ließ die Schimpftirade ihres Liebsten an sich abtropfen wie Fett von der Weihnachtsgans: "Sieht doch super aus! Und sind doch nur vier Meter …", zeigte sie sich unbeeindruckt. Und setzte jetzt sogar noch einen drauf: Denn auch in ihrem "LeGer"-Büro ist mittlerweile ein Mega-Baum angeliefert worden! Da kann Dustin nur noch hoffen, dass seine Liebste das nicht alle Jahre wieder macht...