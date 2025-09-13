Lena Gercke: Dieser Skandal überschattet ihr Glück
Zu schlecht, zu teuer: Eine Expertin greift Model Lena Gercke öffentlich an. Ist Lenas Lebenswerk in Gefahr?
Lena Gercke muss fiese Kritik ertragen.
© IMAGO / BREUEL-BILD
Lenas Modelabel LeGer gilt als hip, clean, erfolgreich. Promis tragen es, Influencer feiern es. Doch ausgerechnet eine bekannte Fashion-Kritikerin meldet jetzt erste Zweifel an den Produkten an. Schickes Design, stolzer Preis – aber wie steht’s um die Qualität?
Kritik an Lenas Mode
Lena Gercke (37) feiert mit LeGer seit Jahren große Erfolge. Doch nun bekommt sie Gegenwind – sachlich, aber deutlich. Influencerin Anna Rani Specht hat sich einige Produkte angesehen, und ihre Bilanz fällt eher kritisch aus. „Ich will hier nicht pauschal urteilen“, betont sie. Doch schon beim Scrollen durchs Sortiment fielen ihr mehrere Kleidungsstücke auf, die durch ihre Materialzusammensetzung skeptisch machen. „Viele Teile bestehen fast ausschließlich aus Polyester, Polyacryl oder Elastan – also aus synthetischen Fasern, die schnell pillen, sich verziehen oder beim Tragen unangenehm werden können“, erklärt sie. Gerade bei sommerlichen Tops sei das fragwürdig. „So ein Design verlangt keine Kunstfaser – das wird einfach eine schwitzige Angelegenheit.“
„Es fehlen Infos!”
Die Expertin bemängelt außerdem mangelhafte Angaben zu Herkunft und Herstellung der Kleidung: „Es fehlen Infos zu Produktionsbedingungen oder -ländern. Das lässt nicht auf faire Herstellung schließen – dafür sind die Preise dann schon ziemlich hoch.“
In den Kommentaren zu Annas Beitrag wird der Ton deutlich schärfer. Eine Followerin berichtet: „Ich hab was bestellt – Katastrophe hoch zehn!“ Andere monieren schlechte Verarbeitung. Trotz des schönen Designs sei die Qualität schlicht enttäuschend. Anna bleibt fair, doch ihre Botschaft ist klar: Wer Premiumpreise verlangt, sollte auch bei Materialien, Transparenz und Verarbeitung premium abliefern...
