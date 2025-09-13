Lena Gercke: Dieser Skandal überschattet ihr Glück

Lena Gercke (37) feiert mit LeGer seit Jahren große Erfolge. Doch nun bekommt sie Gegenwind – sachlich, aber deutlich. Influencerin Anna Rani Specht hat sich einige Produkte angesehen, und ihre Bilanz fällt eher kritisch aus. „Ich will hier nicht pauschal urteilen“, betont sie. Doch schon beim Scrollen durchs Sortiment fielen ihr mehrere Kleidungsstücke auf, die durch ihre Materialzusammensetzung skeptisch machen. „Viele Teile bestehen fast ausschließlich aus Polyester, Polyacryl oder Elastan – also aus synthetischen Fasern, die schnell pillen, sich verziehen oder beim Tragen unangenehm werden können“, erklärt sie. Gerade bei sommerlichen Tops sei das fragwürdig. „So ein Design verlangt keine Kunstfaser – das wird einfach eine schwitzige Angelegenheit.“