Lena Gercke: „Höhle der Löwen”-Deal gefloppt? So ging es wirklich weiter

Wenn sich Lena Gercke (37) einem Projekt widmet, dann tut sie das mit vollem Engagement. Das bewies das Topmodel nicht nur auf dem Laufsteg, sondern nun auch im Investoren-Stuhl bei „Die Höhle der Löwen“. Gleich bei ihrem ersten Deal griff sie zu – und zeigte auch nach der Aufnahme der Show vollen Einsatz.