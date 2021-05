Lena Gercke nach Geburt: Sie sucht eine neue Wohnung

Und ihre Follower waren live dabei, als sich das Model jetzt mit einer Maklerin auf die Suche nach einer neuen Bleibe in der Hauptstadt machte … Hat sich Lena etwa von ihrem Dustin (35) getrennt und zieht aus? Wir geben vorsichtig Entwarnung: Vermutlich sucht die Teilzeit-Designerin eher einen Ort, an dem sie ungestört für ihr Label LeGer arbeiten kann. Denn zuletzt wirkte Lena echt gestresst von dem Vollzeit-Spagat, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen: "Mama zu sein, ist eine Challenge in vielerlei Hinsicht. Mein Leben hat sich um 360 Grad gedreht. Man selbst geht an seine Grenzen. Das kann keiner leugnen. Ich hatte viele Abende, an denen ich mich gefragt habe, wo ich die Energie für den nächsten Tag hernehmen soll", gab sie gerade laut "Intouch" zu.

Für Tochter Zoe (10 Monate) hat sie deshalb jetzt auch eine Nanny eingestellt, denn "anders wäre es gar nicht machbar". Und: Lena hat auch verraten, dass sie künftig gern in Immobilien investieren möchte! Vielleicht sucht sie also doch keine Single-Bude – sondern nur Beton-Gold …