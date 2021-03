Lena Gercke: Krankheits-Drama um Baby Zoe

"Wir sind alle krank. Zoe hat ihre erste Erkältung und hat uns alle angesteckt", klagt Lena jetzt ihren 2,7 Millionen Instagram-Followern ihr Leid. Eine Auszeit passt ihr gerade überhaupt nicht in den Plan. Die 33-Jährige muss arbeiten! Doch nachdem sie sich im Home Office an den Laptop gesetzt hat, geht es ihr am nächsten Tag noch schlechter. "Ich hatte die ganze Nacht so Schmerzen im Gesicht", berichtet das schniefende Model und bittet sogar ihre Fans um Hilfe. "Irgendwelche Tipps gegen Nasennebenhöhlenentzündung?"