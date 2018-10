Lena Gercke: Süße News! Nach der Trennung wieder glücklich!

Reddit this

Knapp fünf Monate ist es her, dass Lena Gercke (30) die Trennung von ihrem Ex-Freund Kilian Müller-Wohlfahrt bestätige. Jetzt zeigte sich die „GNTM“-Siegerin in Berlin an der Seite eines anderen Mannes...

„Wir haben uns vor ein paar Wochen und mit dem größten Respekt füreinander getrennt.“ Das sagte Lena, als sie Anfang Mai nach zwei Jahren Beziehung die Trennung von dem Sportmediziner und Sohn des FC-Bayern-Mannschaftsarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bekannt gab. Seitdem stürzte Lena sich vor allem in Arbeit, pushte ihre eigene -Kollektion „LeGer by “, stand für „ “ vor der Kamera und hetzte von Termin zu Termin. Immer auf Achse, um sich vom Kummer über das Liebes-Aus abzulenken?

Lena Gercke kann wieder strahlen

Jetzt scheint es allerdings, als habe Lena einen neuen Trost gefunden: Vergangenen Mittwoch lachte und scherzte sie beim Dreamball in Berlin mit ihrem Tischherrn, dem Produzenten Christoph Renschler. Anschließend posteten die beiden begeistert Bilder vom gemeinsamen Abend in den sozialen Netzwerken. Und auch am nächsten Tag verbrachten sie Zeit zu zweit, spazierten zusammen durch Berlin.

Lena Gercke: Drama um das Model!

Aber wer ist der Mann, mit dem Lena ein paar schöne Stunden in der Hauptstadt verbrachte? Christoph hat mit dem Unternehmen Seaside Productions bereits an vielen -Formaten wie „ “ und „GNTM“ mitgearbeitet. Er lebt in Monaco – und kennt Lena schon länger, wie ein Blick auf seinen -Account verrät: Bereits im März posierten die beiden zusammen auf einer Kostümparty.

Hat Lena nach der Trennung jetzt einen neuen Mann gefunden, mit dem sie die Zukunft plant? Schließlich bekannte sie vor einiger Zeit: „Das Thema Kinder rückt immer näher, je mehr Stabilität ich in meinem Leben habe und je älter ich werde.“ Nur: Ob der neue Begleiter für Lena wirklich mehr ist als ein guter Freund, wird sich zeigen. Denn er ist seit längerer Zeit vergeben …