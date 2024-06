Lena Gercke über das Muttersein: "Das ist eine Herausforderung"

2006 gewann die damals noch unbekannte Lena Gercke (36) die allererste Staffel von Heidi Klums (51) "Germany's Next Topmodel". Es folgt eine erfolgreiche Modelkarriere mit zahlreichen Covershootings für Magazine wie z.B. "Cosmopolitan" sowie Werbeverträge mit Microsoft und Katjes. In Sachen Liebe lief es bei Lena dafür allerdings eher nicht so blendend. Sie führte unter anderem Beziehungen mit dem Sänger Jay Khan (42) und dem ehemaligen Fußballer Sami Khedira (37), doch erst 2019 sollte Lena dann ihre große Liebe in Regisseur Dustin Schöne (38) finden. Im Juli 2020 kam ihre erste gemeinsame Tochter Zoe (3) zur Welt. Eineinhalbjahre später folgte Töchterchen Lia (1).