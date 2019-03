Lena Gercke: Überraschende Bilder mit Jérôme Boateng aufgetaucht

Huch, die beiden geben aber ganz schön Gas! Na gut, man ist ja schließlich auch auf der Party von Rennfahrer . Aber war (31) nicht eigentlich gerade noch mit Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne im Kuschel-Urlaub? Egal, jetzt lautet ihr Wille: Jérôme mit Brille!

Und FC-Bayern-Star Boateng (30) kam auch brav angedribbelt, als er das Model im Berliner „E-Werk“ entdeckte – schließlich kennt man sich ja noch aus goldenen WM-Zeiten 2014, als Lena mit Jérômes Nationalmannschafts-Kollegen Sami Khedira zusammen war. Ein Beobachter zu InTouch: „Die beiden wirkten flirty. Sie schienen Spaß miteinander zu haben und sich in der Gegenwart des anderen sehr wohlzufühlen.“

An wen hat Lena Gercke ihr Herz verschenkt?

Diese Kombi könnte also ein echter Volltreffer sein, wenn das Leben nicht mal wieder die Gelbe Karte ziehen würde: Der Fußballer ist nämlich vergeben, zumindest phasenweise. Mit Freundin Sherin Senler, der Mutter seiner Zwillingstöchter, führt Jérôme seit Jahren eine On/Off-Beziehung. Ob also an diesem Abend tatsächlich mehr ging als ein heißer Flirt? Wohl kaum. Dabei sehnt sich Lena doch so nach Zweisamkeit. „Für mich ist Liebe, Partnerschaft das Allerwichtigste. Das fehlt mir“, hatte sie neulich in einem Interview zugegeben. Wer weiß, vielleicht ist es am Ende ja doch Dustin, der bei der Moderatorin endlich für Bauchkribbeln sorgt. Es sei denn, sie hat den Werbefilmer tatsächlich schon wieder abgeschossen…