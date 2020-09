Lena Gercke und Dustin Schöne: Sensationelles Baby-Foto!

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert. Dustin hat die Kleine auf seiner Brust liegen und blickt selig in die Kamera. Ja, so sieht ein stolzer Papa aus. Für den Regisseur ist Zoe das größte Geschenk - und zwar wortwörtlich. Das Baby kam nämlich ausgerechnet an seinem 35. Geburtstag zur Welt.